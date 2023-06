Dois acidentes são registrados na BR 369 na manhã deste sábado entre Corbélia e Ouro Verde do Piquiri

Dois acidentes foram registrados em um curto espaço de tempo no início da manhã deste sábado (17), na BR-369 na saída da estrada rural que dá acesso ao município de Iguatu, entre Corbélia e o Distrito de Ouro Verde do Piquiri.

O primeiro registro foi uma saída de pista onde um veículo perdeu o controle devido à terra na pista causada pela saída de veículos da área rural. O veiculo só parou no meio de uma plantação de milho. Ninguém ficou ferido.

Pouco tempo depois no mesmo local, um outro carro capotou após sair da pista pelos mesmos motivos. Neste, uma equipe do SAMU e Defesa Civil foram acionadas para prestar atendimento onde duas pessoas foram avaliadas mas tiveram apenas ferimentos considerados leves, outros dois ocupantes do veículo recusaram atendimento.

A orientação é de que os condutores redobrem a atenção principalmente em locais de acesso à estradas rurais que com as chuvas que tem sido registradas nos últimos dias a pista suja pode ficar escorregadia e causas outros acidentes.

Fonte: Portal Corbélia