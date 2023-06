Grave acidente deixa sete feridos na BR 369

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (16), na BR 369, envolvendo um Ford Ka com placas de Corbélia e um Nivus da cidade de Cascavel.

A colisão frontal aconteceu entre os Distritos de Nossa Senhora da Penha e Ouro Verde do Piquiri em Corbélia e mobilizou várias equipes de socorristas de Corbélia, Cascavel e Cafelândia, que estiveram no local prestando atendimento aos 7 ocupantes dos dois veículos. As vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar em Cascavel.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) emitiu uma nota informando que o Ford Ka seguia sentido Ubiratã-Corbélia quando invadiu a faixa do sentido contrário, batendo frontalmente em o Volkswagen Nivus. Após a colisão o Nivus saiu de pista à direita e parou sobre a vegetação. O Ka ficou imobilizado sobre a pista, cerca de 15 metros distante do ponto do impacto.

“Ambos os condutores disseram que o Ford Ka perdeu o controle do carro ao desviar de um outro veículo que vinha no sentido contrário e que realizava ultrapassagem em local proibido”, informou a nota.

No Nivus estavam um casal e duas crianças que foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Lucas em Cascavel. Já no Ka, casal sofreu ferimentos graves e uma criança lesões leves; eles foram levados ao Hospital Universitário de Cascavel.

Ainda segundo a PRF, todos os ocupantes utilizavam cinto de segurança/dispositivo de retenção e nenhum condutor apresentava sinais de embriaguez.

com informações PRF