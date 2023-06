Idosa fica ferida em acidente na BR 369

Na manhã deste sábado (17), por volta das 6h20, no km 484,1 da BR-369, em Corbélia, um Chevrolet/Prisma preto com placa de Florianópolis seguia sentido Corbélia-Ubiratã, quando em uma curva à esquerda, a condutora perdeu o controle da direção e saiu de pista à direita.

Após passar pelo acostamento, transitou sobre a grama, tombou e imobilizou-se tombado em meio à vegetação.

Além da condutora, de 37 anos (que ficou ilesa), também estavam no veículo sua mãe de 66 anos (que teve ferimentos no braço) e a filha da condutora, de 6 anos, que não se feriu.

A passageira foi atendida e encaminhada para o Pronto Atendimento Médico de Corbélia. A pista estava molhada no momento do acidente e havia barro sobre o asfalto na região do acidente.

A condutora realizou o teste de etilômetro que não acusou ingestão de álcool. Equipes do DER providenciaram a remoção do veículo e a limpeza da pista.