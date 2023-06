PRF apreende mais de 80 quilos de cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 14 milhões em Goioerê

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Goioerê, 80,5 quilos de cocaína transportados em um SUV KIA Sorento, de Foz do Iguaçu. A droga foi localizada em vários compartimentos preparados na lataria do veículo. Ao todo, 75 tabletes da droga estavam ocultos dentro das portas e laterais do carro.

O condutor, de 27 anos, morador de Toledo, afirmou que a carga teria como destino o estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O veículo e a droga foram encaminhados à polícia judiciária para o registro do crime.