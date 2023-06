Acidente entre dois carros é registrado na BR 369

Um acidente entre dois veículos foi registrado na tarde de domingo (18), na BR 369 em Cascavel.

De acordo com informações, um carro Prisma seguia na rodovia sentido Corbélia, nas proximidades do Núcleo Industrial Cataratas, e o Uno estava saindo da marginal para acessar outro lado da rodovia, momento em houve a batida.

Com o impacto, o motorista do Fiat Uno perdeu o controle e tombou o veículo às margens da rodovia. Apesar do susto, os dois ocupantes do carro recusaram encaminhamento ao Hospital.

No outro automóvel, estavam cinco pessoas que não ficaram feridas.