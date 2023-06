Inverno começa nesta quarta-feira (21): Simepar prevê poucas ondas de frio, veranicos, nevoeiros e geadas

O inverno começa às 11h58 desta quarta-feira (21) e termina em 22 de setembro às 03h50. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões do Estado. O tempo fica chuvoso em Foz do Iguaçu e parcialmente nublado em Guarapuava. Em Guaíra, Umuarama, Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul, o dia deve ser parcialmente nublado com pancadas de chuvas. A temperatura mínima prevista é 7ºC em União da Vitória. A máxima deve atingir 15ºC em Paranaguá.

Neste ano, o prognóstico dos modelos climáticos indica a incidência do fenômeno El Niño de intensidade oscilando entre moderada e forte, com probabilidade superior a 90%. O cenário sugere que o volume de chuva ficará dentro da média para a estação, geralmente associado à passagem de frentes frias. Já a temperatura média do ar deve ficar entre próxima e acima da normalidade.“Considerando as informações disponíveis até o momento, são esperadas poucas ondas de ar frio e seco, que provocam a queda acentuada das temperaturas, formando as condições propícias a geadas”, diz o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Além disso, a influência de El Niño favorece os veranicos – períodos de vários dias consecutivos com tempo seco e quente.Entre os fenômenos característicos do inverno paranaense estão os nevoeiros, que ocorrem principalmente quando massas de ar permanecem estacionárias sobre a região.

PREVISÃO DIÁRIA E ALERTA GEADA

AGROMETEOROLOGIA

Na páginaestão disponíveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no quadro Palavra do Meteorologista. Também pode ser consultada a previsão horária para até 15 dias por município, com indicadores das temperaturas do ar mínimas e máximas, probabilidade e volume de chuvas, intensidade e direção dos ventos, sensação térmica, umidade relativa, visibilidade e pressão reduzida, além dos dados sobre o nascer e o pôr do sol e da lua. A previsão do tempo diária é veiculada no podcast Simepar Informa, distribuído à imprensa e disponível no Spotify.Até o final do inverno, o Simepar emite previsões de geadas para todas as regiões por categorias de intensidade – fraca, moderada ou forte – com antecedência de 72, 48 e 24 horas. Avisos são lançados no serviço, mantido em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR Paraná) e disponível nos seguintes canais: aplicativo IDR Clima (gratuito no Google Play e na App Store),e telefone (43) 3391-4500.

A meteorologista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar – Emater (IDR-Paraná), Ângela Beatriz Costa, orienta os agricultores sobre cuidados a serem adotados nas lavouras durante o inverno em contexto de El Niño. “Os episódios ocasionais de geadas tardias podem afetar as fases de florescimento e espigamento dos cereais de inverno como trigo, aveia e cevada, comprometendo a produtividade”, observa.As chuvas mal distribuídas, somadas a geadas ainda no estágio suscetível a intempérie, podem prejudicar o desenvolvimento e a colheita do milho segunda safra, vulnerável ao ataque de pragas e doenças como a cigarrinha do milho.“Havendo previsão de geada, os agricultores devem adotar medidas para prevenir ou reduzir danos às culturas sensíveis a baixas temperaturas”, afirma a meteorologista. Devem ser protegidas as mudas em viveiros e lavouras de café com até dois anos. Para hortaliças em canteiros e estufas, bem como as mudas de frutíferas tropicais como abacate e manga recém-plantadas, são indicadas medidas como aquecimento, irrigação ou cobertura. As granjas de aves e suínos devem ser aquecidas.

VFOGO

O Simepar monitora a ocorrência de incêndios, mais comum no inverno do que nas outras estações. Para tanto, utiliza a plataforma VFogo, que permite acompanhar a direção, o sentido e a intensidade de cada evento, com precisão sobre o momento e o local de início, sua evolução, propagação e extinção. Os dados são captados das imagens de satélites.No Estado do Paraná, são monitorados mais de duzentos mananciais e oito linhas de transmissão de energia elétrica, bem como as Reservas Particulares de Patrimônio Natural definidas pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest). As informações geradas são analisadas pelos meteorologistas, que lançam avisos e alertas operacionais enviados à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Os gestores podem adotar medidas para controlar o fogo, evitar ou reduzir os seus efeitos.Agência Estadual de Notícias