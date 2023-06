Polícia Militar apreende cinco armas após tentativa de homicídio em Iguatu

A Polícia Militar apreendeu cinco armas de fogo após uma tentativa de homicídio na cidade de Iguatu, na madrugada de segunda-feira (19). Uma jovem de 28 anos, ex-namorada do autor do crime, foi presa.

De acordo com a PM, duas espingardas foram localizadas na casa da ex-namorada do suspeito. A equipe policial chegou ao endereço após denúncias de que o indivíduo estaria escondido no local. Entretanto, ele não foi localizado. Na sequência, já na casa do autor, foram localizados mais uma espingarda, uma garrucha e um revólver, além de materiais para recarga de munições.As armas apreendidas e a jovem detida foram encaminhadas a 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.Ainda conforme a PM, a tentativa de homicídio aconteceu durante uma discussão em um bar. O autor foi até o local e discutiu com a ex-namorada. Ao intervir na briga, o amigo da jovem foi baleado no tórax, sendo encaminhado ao um hospital em Corbélia, sem risco de morte. O suspeito do crime segue foragido.

Informações Catve