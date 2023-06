Polícia Militar apreende malas com celulares durante abordagem em ônibus de linha

A Polícia Militar realizou uma operação de rotina durante a madrugada desta segunda-feira (19), resultando na apreensão de duas malas contendo diversos celulares. A abordagem ocorreu em um ônibus de linha, quando os agentes estavam realizando buscas de rotina.

Durante a inspeção minuciosa no veículo, os policiais identificaram as duas malas suspeitas, que continham uma quantidade significativa de aparelhos celulares. Agindo rapidamente, os oficiais conseguiram identificar o responsável pela mercadoria ilícita.A pessoa responsável pelas malas foi detida e o material apreendido foi encaminhado à Receita Federal de Cascavel. A instituição será responsável por investigar o caso, a fim de determinar a origem e o destino dos celulares, bem como possíveis conexões com atividades criminosas.