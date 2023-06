Autor de ataque em colégio de Cambé é encontrado morto dentro da cela

O autor do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Norte do Paraná, foi encontrado morto no início da madrugada de quarta-feira (21) em uma das celas da Casa de Custódia de Londrina. As informações preliminares são de que ele cometeu suicídio.

A morte ocorreu por volta de 0h. O colega de cela relatou que acordou e o rapaz de 21 anos estava enforcado. Socorristas e médico do Samu foram chamados, mas apenas puderam constatar o óbito. A cela foi isolada até a chegada da Polícia Científica e, após perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Apesar do caso ser tratado como suicídio, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar a morte.O ATAQUEO ataque aconteceu na manhã de segunda-feira (18) e vitimou fatalmente dois alunos: Luan Augusto da Silva, de 16 anos, e Karoline Verri Alves, de 17. De acordo com a Polícia Militar, o autor do ataque era ex-aluno do colégio. Ele entrou armado no pátio da unidade educacional, solicitando o histórico escolar. Depois, ele deu início aos disparos de arma de fogo, baleando os dois estudantes.O secretário de Segurança do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que atirador não tinha relação com as vítimas. O autor do ataque disse ser vítima de bullying e que planejou ataque durante os últimos quatro anos. Com relação a arma utilizada no crime, foi relatado que ele a comprou o revólver calibre 38 há pouco mais de um mês em Rolândia e pagou R$ 4.500. Foram encontradas mais de 50 munições.Ainda segundo o secretário, a intenção do atirador era matar o maior número de alunos na faixa etária de quem fazia bullying contra ele e na sequência tirar a própria vida.