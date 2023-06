Paraná ultrapassa 100 mil casos de dengue; Comcam soma 384

O 43º Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, registra 6.771 novos casos de dengue, 10 óbitos pela doença e mais 7.818 notificações.

Com a atualização, o Estado contabiliza 100.686 confirmações de dengue, 78 óbitos e 316.031 notificações no atual período epidemiológico, iniciado em 31 de julho de 2022 e que será concluído em 40 dias.

COMCAM

Já na região da Comcam, são 384 casos, 46 a mais que os computados na semana passada. A cidade de Goioerê continua no topo do ranking, com 88 confirmações, seguida de Campo Mourão, com 63. Em terceiro lugar aparece Janiópolis, com 32; Moreira Sales (30); Engenheiro Beltrão (22); Quinta do Sol (20); Quarto Centenário (16) e Araruna, 13. Os demais municípios não chegam a dez casos cada um.

De acordo com a 11ª Regional de Saúde, os 25 municípios da Comcam somam 3.184 notificações de dengue; 384 casos confirmados, e 1 caso de D.S.A. (Dengue com sinais de Alarme).

Em relação a chikungunya, até o momento, a 11ª Regional de Saúde conta com notificação de casos suspeitos nos seguintes Municípios: Araruna (2 notificações – nenhuma confirmação; Campo Mourão (7 notificações – 1 caso Importado confirmado); Goioerê (1 notificação – 1 caso Importado confirmado); Luiziana (1 notificação – 1 caso Importado confirmado) e Ubiratã, com sete notificações e 3 casos autóctones confirmados.

10 ÓBITOS

Segundo a SESA, dez óbitos foram registrados entre os meses de março e maio, em seis municípios do Paraná. Dentre eles, estão quatro moradores de Foz do Iguaçu (duas mulheres, de 47 e 26 anos, e dois homens, de 35 e 61 anos); três pessoas residentes no Litoral do Estado (um homem de 66 anos de Guaratuba, e outro homem e uma mulher, com 30 e 73 anos, ambos de Pontal do Paraná); um homem de 79 anos, de Cafezal do Sul; um homem de 81 anos, de Faxinal; e uma mulher de 62 anos, de Jandaia do Sul. Das dez pessoas, oito tinham comorbidades.