Submarino OceanGate: Destroços são encontrados e tripulantes estão mortos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou na tarde desta quinta-feira (22) que encontrou destroços do submarino OceanGate, que desapareceu com cinco passageiros no último domingo (18).

Segundo as informações divulgadas, o submarino implodiu devido à pressão na cabine e nenhum dos cinco tripulantes sobreviveu.

A OceanGate, empresa responsável pela fabricação do submarino, também confirmou as mortes.

O intuito da viagem, que custou US$ 250 mil, foi uma expedição até os destroços do Titanic, navio mais famoso do mundo, que naufragou em 1912 no Oceano Atlântico. A intenção era navegar com 3,8 mil metros de profundidade.

QUEM ESTAVA NO OCEANGATE

Stockton Rush, presidente da Ocean Gate

Hamish Harding, um bilionário de 59 anos, presidente da empresa de aviação Action Aviation

Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho

Paul-Henry Nargeolet, que era considerado um dos maiores especialistas do naufrágio do Titanic

O submarino foi dado como desaparecido a cerca de 700 quilômetros ao sul de São João da Terra Nova, capital da província Terra Nova e Labrador, que pertence ao Canadá, próximo de onde ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912.