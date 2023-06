Nacho Fernández renova com Real Madrid

Após o anúncio da renovação do contrato de Toni Kroos na quarta-feira, o Real Madrid confirmou oficialmente que outra estrela veterana, Nacho Fernández, assinou um novo contrato com o clube até 2024.

Assim como Kroos, o contrato anterior de Nacho também estava prestes a expirar em 30 de junho. E havia alguma dúvida sobre sua renovação, já que o jogador não estava totalmente satisfeito com a quantidade de tempo de jogo que recebeu na última temporada.

No entanto, o internacional espanhol decidiu prolongar sua estadia no Santiago Bernabéu por mais um ano, continuando seu legado como um jogador de um único clube.

“O Real Madrid C. F. e Nacho Fernández chegaram a um acordo para estender o contrato de nosso capitão, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2024”, dizia o comunicado oficial.

Nacho está no Real Madrid há mais de duas décadas, tendo ingressado no clube aos 11 anos, em 2001. Ele estreou na equipe principal quase uma década atrás e acumulou 319 partidas, conquistando vários títulos (23) ao longo do caminho.

Com a saída de Karim Benzema do clube nesta janela de transferências, Nacho será o primeiro capitão da equipe na próxima temporada e buscará liderar seu time rumo ao sucesso após uma campanha mediana em 2022/23.

A renovação do contrato de Nacho Fernández com o Real Madrid é uma notícia importante para o clube e para o jogador. Apesar das dúvidas iniciais sobre sua renovação devido à quantidade de tempo de jogo recebido na última temporada, Nacho decidiu estender sua estadia no clube por mais um ano.

Sua lealdade ao Real Madrid é evidente, já que ele está no clube há mais de duas décadas e é considerado um jogador de um único clube. Com a saída de Karim Benzema, Nacho assumirá o papel de primeiro capitão da equipe na próxima temporada, buscando liderar o time em busca de sucesso após uma campanha mediana no ano anterior.