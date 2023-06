Jovem de 18 anos morre ao capotar veículo próximo ao trevo de Luiziana

Um jovem de 18 anos, morador na cidade de Luiziana, morreu vítima de mais um acidente de trânsito nas estradas da região. O acidente ocorreu na noite deste sábado, 24, na rodovia PR-549, entre o trevo de Luiziana e o distrito de Bourbônia.

José Emanuel Kocqui, dirigia um Fiat Uno quando acabou perdendo o controle a direção e capotando. Ele foi ejetado do automóvel e não resistiu aos ferimentos. A equipe do Samu chegou a se deslocar ao local, mas já o encontrou sem vida.

No asfalto ficou as marcas de frenagem. Não se sabe se ele tentou desviar de algum animal na pista e acabou capotando.

A Polícia Militar de Luiziana também prestou apoio até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual e as equipes da Polícia Civil e Científica que farão as investigações que apontarão a causa do acidente. O corpo será encaminhado ao IML de Campo Mourão.