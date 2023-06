Homem é preso após dar soco na boca da esposa em Ubiratã

Por volta das 02h59min desta segunda-feira (26), a equipe da Policia Militar de Ubiratã foi solicitada, via

COPOM, a comparecer em uma residência no Centro de Ubiratã para atender uma ocorrência de Violência Domestica. As informações davam conta que uma mulher havia sido agredida fisicamente.

De imediato a Equipe Policial deslocou até o endereço e já no local foi identificado uma Senhora, que passou a relatar que após uma discussão com seu esposo, este, lhe agrediu fisicamente com um soco na região da boca, ocasionando uma lesão.

Questionado o homem sobre as agressões, este relatou que estava dormindo, e que passou a ser agredido pela esposa na região do pescoço, tendo agredido ela com um soco na boca, no intuito de

cessar as agressões.

Diante dos fatos e tendo em vista a lesão aparente da mulher e embasado na lei Maria da Penha, lei

11.340/2006, foi dada voz de prisão ao Senhor, informado seus direitos constitucionais e ambos encaminhados a Delegacia de Policia Civil para as providencias necessárias, bem como a Unidade de Saúde para atendimento médico e posterior preenchimento de laudo de exame de lesões corporais.

Fonte: 11º BPM