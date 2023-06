Operação apura roubo de carga com possível envolvimento de agentes de segurança pública no Paraná

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Maringá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu na manhã desta segunda-feira (26), dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão na Operação Bogotá, que investiga a prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa, disparos de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os crimes teriam supostamente o envolvimento de agentes de segurança pública.

Expedidos pela Vara Criminal de Engenheiro Beltrão, as ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Maringá, Floresta e Santa Fé, em endereços relacionados aos investigados, com o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. Os mandados de prisão foram dirigidos a um ex-agente prisional e a um policial civil.

INVESTIGAÇÕES

As investigações tiveram início em junho de 2023, após o Gaeco de Maringá receber notícia da prática de roubo de carga, com possível envolvimento dos agentes públicos, inclusive com uso de viatura oficial, armas e coletes balísticos. Os principais suspeitos foram identificados a partir de diligências preliminares.

O cumprimento dos mandados tem a finalidade de apurar, além de evidências relacionadas aos possíveis crimes, a identificação dos demais agentes que contribuíram para os delitos e as razões do desaparecimento de uma vítima, ocorrido logo após esta ter delatado o fato.

Fonte: Catve