Homem perde 10 mil ao negociar carro pela internet em Goioerê

Um morador de Goioerê perdeu 10 mil reais ao cair em um golpe após negociar um veículo pela internet.

O homem viu um anúncio de um veículo Polo em um grupo do Facebook e entrou em negociação com o vendedor, que pediu R$ 30 mil pelo veículo, preço abaixo da tabela.

O vendedor, que disse ser morador de Maringá e disse que somente venderia o veículo à vista, porque estava precisando muito de dinheiro, e por isso o preço estava baixo.

O goioerense acertou a compra do carro e enviou um pix de pagamento da entrada, no valor de R$ 10 mil, com o restante sendo pago no dia seguinte, quando ele iria buscar o veículo em Maringá.

Ocorre que depois do pix de adiantamento foi realizado, o suposto vendedor, que na verdade era um golpista, bloqueou o comprador no aplicativo de whatsapp e também no Facebook, configurando o golpe.