Morador de Juranda, Cícero dos Santos de 55 anos, está desaparecido

A família do seo Cícero dos Santos, de 55 anos, pede ajuda para localizá-lo.

Conforme informado pela sobrinha Diana Mazur, ele desapareceu há duas semanas e três dias, e ainda não foi localizado.

Buscas foram realizadas, mas apenas peças de roupas como jaqueta, blusa e bota foram encontradas próximo a um rio.

Ainda conforme informado, Cícero tem problemas mentais, faz tratamento e está sem medicação.

As equipes da polícia investigam o paradeiro do homem de 55 anos. Informações podem ser repassadas via 190 e 181.