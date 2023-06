Policia é acionada após homem ser agredido com barra de ferro em Juranda

A Policia Militar de Juranda foi acionada por volta de 22:00 horas desta terça-feira (27), para atender uma ocorrência via central de operações, na qual o hospital municipal de Juranda, informou que um homem

havia dado entrada no hospital para receber atendimento com ferimentos por faca.

A equipe se deslocou até o hospital, onde encontrou o homem na enfermaria recebendo atendimento, sendo identificado. Após o mesmo ter recebido os cuidados médicos, a equipe pode conversar com ele, que relatou que estava no Distrito de Primavera em sua casa cozinhando para sua mãe e um desafeto seu, cujo nome não soube identificar e a motivação não quis relatar, o chamou e começou agredi-lo com uma barra de ferro, atingindo-o no braço ocasionando ferimentos.

O homem relatou que o indivíduo que o agrediu não gosta de sua pessoa, mas sendo indagado sobre a motivação, o mesmo não soube explicar. A equipe conversou com a equipe médica e enfermeiros no local, e os mesmos relataram que o homem apresentava cortes e sinais de agressão em sua cabeça,

possíveis fraturas no braço e antebraço, e cortes no outro braço, não sendo possível saber ao certo se foram ocasionados por faca ou pela barra de ferro, no qual ele relatou que foi o instrumento usado para agredi-lo.

Tendo as informações colhidas no local, a equipe se deslocou até o Distrito de Primavera pertencente ao município de Juranda no intuito de localizar o agressor, no entanto não foi possível localizá-lo.

Fonte: 11º BPM