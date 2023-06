Mercadorias avaliadas em R$ 1 milhão são apreendidas em Ubiratã

Mercadorias avaliadas em R$ 1 milhão foram apreendidas em Ubiratã, na madrugada de quarta-feira (28).

Equipe policial do BPFron realizava patrulhamento na cidade, quando se deslocaram no terminal rodoviário.

Foi constatado em algumas bagagens, várias mercadorias de origem estrangeira, que totalizava mais de R$1 milhão, sem os devidos desembaraços aduaneiros. Os passageiros esperavam pelo ônibus linha Foz do Iguaçu a São Paulo.

Em contato com os responsáveis pelas mercadorias os mesmos relataram que as levaria até São Paulo. Os responsáveis pelas bagagens foram qualificados e liberados no local.

Já o material foi apreendido e posteriormente entregues na Receita Federal Cascavel.