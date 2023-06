Morador de rua é preso e outro encaminhado ao hospital após briga em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato próximo da rodoviária.

Segundo informações a situação estaria ocorrendo entre dois moradores em situação de rua. Chegando ao local, foi constatado um dos homens no chão, no gramado do centro de saúde, com ferimentos nos cílios, e outro morador de rua ao lado dele, falando frases desconexas, aparentemente embriagado.



Ele disse que teria agredido o indivíduo, pois ele estava na rodoviária urinando no local em que ele pernoitava. O fato também foi presenciado por pessoas que passavam pelo local, que conversaram com a equipe policial e confirmaram a agressão.



A suposta vítima da agressão, foi encaminhada pela equipe do Samu até o hospital Santa Casa, para atendimento médico. O agressor foi encaminhado a 50ª DRP para as providências necessárias.

