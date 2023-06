Babá e bebê morrem em incêndio em condomínio de luxo em Maringá

Uma babá e um bebê de um ano morreram após incêndio em condomínio de luxo em Maringá. A situação aconteceu no Jardim Novo Horizonte, na madrugada de sexta-feira (30).

As chamas iniciaram no fim da madrugada na casa e se alastraram para o restante do imóvel. Na casa estavam quatro pessoas, duas mulheres e duas crianças.Imagens que circulam na internet mostram o fogo no interior do imóvel e dois carros na garagem. As chamas estão desde o térreo até o andar superior.Conforme informado, a babá de 50 anos e um bebê foram encontrados sem vida em um banheiro. Já a outra mulher e a criança foram levados ao hospital por inalarem fumaça.Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.