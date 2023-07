Morador de Goioerê perde R$ 12 mil após trocar fotos íntimas com “adolescente”

Mais uma vítima caiu no golpe dos nudes em Goioerê e acabou perdendo R$ 12 mil. O homem fez o último pagamento na quinta (29), e só na sexta-feira (30) percebeu que se tratava de um golpe, depois que o golpista passou a pedir mais R$ 40 mil.

Tudo começou quando o homem conheceu uma mulher em uma rede social, e passou a conversar com ela por mensagens. Logo a vítima começou a trocar fotos íntimas com a mulher. Dias depois, o suposto pai da mulher entrou em contato com o homem dizendo que a mulher era menor de idade.E que após ser descoberta, a adolescente ‘surtou’ e quebrou os pertences, exigindo que o homem pagasse as despesas. Mas caso ele não fizesse isso, a suposta adolescente disse que iria expor o morador nas redes sociais. Então a vítima pagou R$ 2 mil por Pix.Depois entrou na história suposto delegado, que fez contato com o morador de Goioerê dizendo que foi feito um Boletim de Ocorrência contra ele. Conforme o morador, o ‘delegado’ disse que a adolescente estava internada, e que para o homem não ser preso, ele precisava pagar R$ 10 mil referente ao internamento.Diante disso, o morador fez novamente o pagamento para a mesma chave Pix. No entanto, na sexta (30), o falso delegado entrou em contato e enviou uma captura de tela com a notícia que a adolescente atentou contra a própria vida. E por causa disso, o golpista pedia mais R$ 40 mil para indenizar a família.Após esse novo pedido, vítima conversou com amigos que o informaram que se tratava de um golpe e ele parou de enviar dinheiro, sendo orientado a bloquear os contatos.

Fonte: Goionews