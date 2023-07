Motorista embriagado provoca acidente e acaba preso em Nova Cantu

A Policia Militar de Nova Cantu recebeu uma ligação informando de um acidente nas proximidades do Distrito do Cantuzinho.

No local, um veículo Ford/Escort de cor branca, havia entrado na contra mão e batido de frente com uma motocicleta Honda Titan/ 150 de cor vermelha. O condutor da motocicleta já estava na ambulância e o

condutor do veiculo, estava no local, e se encontrava embriagado.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao condutor do veículo e no local a referida motocicleta foi liberada a um condutor habilitado. O automóvel por possuir débitos foi encaminhado ao DPM e o condutor, após a recusa em realizar o teste do etilômetro, e tendo sinais de alteração da capacidade psicomotora, foi encaminhado a Delegacia para providências da Polícia Judiciária.

Fonte: 11º BPM