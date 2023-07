Trágico acidente deixa cidades de Goioerê e Moreira Sales enlutadas

Um grave acidente, no inicio da noite deste domingo (02), próximo a Paraná do Oeste envolvendo um veículo Vectra resultou na morte dos dois ocupantes. O acidente deixou a cidade de Goioerê e Moreira Sales enlutadas.

Segundo informações, as duas vítimas, Roberto (de Moreira Sales) e Marco (de Goioerê) no momento do acidente, estariam seguindo para Paraná do Oeste, onde estaria acontecendo a festa de São Pedro.

Uma das vítimas, Roberto Marchezone, de 56 anos, residente em Moreira Sales é tio da Luana Marchezoni, esposa do prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha. A morte de Roberto provocou grande comoção na cidade, onde era muito conhecido. A outra vítima é o goioerense Marco Navarro, um jovem de 34 anos, morador do Jardim Galileia, em Goioerê, cuja perda teve ampla repercussão nas redes sociais.

O trágico acidente ocorreu na rodovia PR-468, entre o trevo da BR-272 e o distrito de Paraná do Oeste. Ambas as vítimas estavam no veículo Vectra, quando ocorreu o capotamento. As vítimas foram lançadas para fora do veículo, que acabou caindo em cima deles, resultando em suas mortes imediatas.

O Vectra ficou destruído no grave acidente

Fonte: Tribuna da Região