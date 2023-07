Avião que saiu de Umuarama desaparece com piloto e dois assessores da Casa Civil do Paraná

Um avião de pequeno porte com três pessoas saiu de Umuarama e desapareceu no meio da manhã desta segunda-feira (03).

A aeronave saiu de Umuarama às 7h com com destino ao litoral paranaense. O último contato teria sido com o aeroporto de Ponta Grossa, onde houve uma parada. A chegada ao destino estava prevista para 10h24, no entanto desapareceu do radar às 10h14, na região de Limeira, em Guaratuba.

Na aeronave estavam o piloto e dois passageiros servidores do estado, o empresário do ramo de combustíveis Heitor Guilherme Genowei Júnior, conhecido como Juninho do Posto e o ex-chefe do escritório do Instituto Água e Terra (IAT) em Umuarama, Felipe Furquim. Ambos atuam como assessores da Casa Civil do Paraná.

As buscas pelo avião já começaram tanto pela Força Aérea Brasileira como pelo governo do Estado, que disponibilizou dois helicópteros para a ação.

Conforme o BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas) foram realizadas buscas com os helicópteros Falcão 12 e Resgate 04, mas nada foi localizado, porém algumas regiões não foi possível realizar a busca em virtude do mau tempo.

Força Aérea participa de buscas

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou um avião para participar das buscas. Em nota, a FAB explicou que o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) está responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região e foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave no início da tarde.

“Por volta das 16h30, uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, decolou de Campo Grande (MS) para atuar nas buscas. Elas serão iniciadas assim que a aeronave se aproximar da região, estendendo-se, inclusive, durante a noite”, informou na nota.

Desaparecidos

O piloto do avião que desapareceu na Serra do Mar, no Paraná, trata-se de Jonas Borges Julião. Os outros dois passageiros, que são servidores do Governo do Paraná, são Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; e Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste.

A aeronave seguia em direção ao Litoral do Paraná, perdeu comunicação e desapareceu na tarde desta segunda-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu de Umuarama, no Noroeste do estado, com direção a Paranaguá.

A solicitação aos Bombeiros a respeito do desaparecimento da aeronave aconteceu por volta das 14h. Segundo informações iniciais, o avião teria desaparecido do radar às 10h14, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do estado. A previsão de chegada era às 10h24.

“Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado”, informou o Governo do Paraná.

O Governo do Paraná deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar.

Em nota, a administradora do Aeroporto de Umuarama informou que a aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200 decolou 7h50 da manhã.

Até o momento, não há informações sobre possível queda da aeronave.