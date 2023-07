Para ajudar produtores, IDR-Paraná lança aplicativo que faz contagem das horas de frio

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) lançou um aplicativo para celular que informa a quantidade acumulada de horas de frio ao longo do ano em diversos municípios paranaenses. Destinado a produtores e profissionais de ciências agrárias, o Horas Frio Paraná tem como objetivo auxiliar o usuário a decidir sobre a necessidade de estimular artificialmente a quebra de dormência em culturas de clima temperado. Ele já pode ser baixado gratuitamente nas lojas App Store e Google Play.

Frutíferas de clima temperado, como a macieira e o pessegueiro, perdem as folhas e entram em repouso nos dias frios e curtos do inverno para acumular as reservas – nutrientes, hormônios e açúcares – que serão usadas na brotação, florescimento e frutificação do ciclo seguinte.

Mas somente haverá essa brotação satisfatória de frutos se houver acúmulo de um certo número de horas (varia conforme a espécie) de temperatura do ar inferior a um determinado parâmetro – por exemplo 7,2 ºC.

“Na ausência da satisfação necessária de frio durante o inverno, típica de regiões tropicais e subtropicais, ocorre brotação deficiente e desuniforme, redução e irregularidade na abertura das gemas florais e vegetativas e, consequentemente, redução da produtividade”, explica a agrometeorologista Heverly Morais.

Se a somatória de horas de frio não atinge a quantidade necessária, a quebra de dormência das plantas deve ser feita com a aplicação de agroquímicos. E é exatamente para ajudar na tomada dessa decisão que entra o aplicativo desenvolvido pelo IDR-Paraná.

As informações são apresentadas em duas faixas de busca. A primeira categoria mostra o acúmulo de temperaturas inferiores a 7,2 ºC e a 13º C para 20 municípios (Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cerro Azul, Curitiba, Cândido de Abreu, Entre Rios – Guarapuava, Francisco Beltrão, Lapa, Palmas, Palotina, Pato Branco, Pinhão, Piraquara, Planalto, Ponta Grossa, Santa Tereza do Oeste, Teixeira Soares, Toledo e Salto Caxias – entre Capitão Leônidas Marques e Nova Prata do Iguaçu). O segundo grupo, com a somatória de temperaturas inferiores a 15 ºC e a 18 ºC, abrange 10 localidades (Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Cambará, Cianorte, Londrina, Maringá, Paranavaí, Umuarama e Xambrê).

Ele é um desdobramento de uma pesquisa já realizada pelo IDR-Paraná em anos anteriores.

Agência Estadual de Notícias