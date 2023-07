Polícia Militar apreende produtos do Paraguai em veículo que trafegava entre Goioerê e Quarto Centenário

No inicio da noite desta terça-feira, (03), a equipe da ROTAM da Polícia Militar de Goioerê realizou uma importante apreensão de mercadorias contrabandeadas e de descaminho durante uma abordagem policial. O fato ocorreu entre as cidades de Goioerê e Quarto Centenário, e resultou na prisão de quatro pessoas.

Durante o patrulhamento de rotina, a equipe da ROTAM avistou um veículo Peugeot de cor prata, no qual era possível visualizar a presença de quatro pessoas em seu interior. O condutor do veículo, ao perceber a aproximação da viatura policial, aumentou significativamente a velocidade e passou a olhar constantemente pelo espelho retrovisor, levantando suspeitas.

Diante da situação, a equipe da ROTAM deu sinal de abordagem ao veículo, sendo prontamente acatado pelo condutor. Todos os ocupantes do veículo, incluindo o condutor de 42 anos e os demais passageiros, dois homens de 31 e 34 anos e uma mulher de 49 anos, foram solicitados a desembarcar para a realização da busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com eles.

Ao ser questionado, o condutor informou que o veículo estava carregado com mercadorias provenientes do Paraguai. Após buscas minuciosas no interior do veículo, foi confirmada a presença de diversos itens contrabandeados, como celulares, ferramentas, bebidas e outros produtos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo, que foram encaminhados, juntamente com o veículo e as mercadorias apreendidas, até a sede da 2ª Companhia de Polícia Militar de Goioerê para a realização dos procedimentos cabíveis.