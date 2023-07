Avião desaparecido: Buscas estão no 3º dia na Serra do Mar

As buscas pelo avião que sumiu do radar e desapareceu na região da Serra do Mar, no Paraná, estão no 3º dia nesta quarta-feira (05). A aeronave decolou de Umuarama, no Noroeste do Estado, na manhã da última segunda-feira (03), e tinha como destino Paranaguá.

O Governo do Paraná concentra as buscas, e informou que os trabalhos serão reforçados a partir de hoje. Ao todo, cinco aeronaves, sendo quatro helicópteros e um avião da Força Aérea Brasileira, realizam buscas na Serra do Mar.

Os trabalhos tiveram início ainda na segunda-feira, horas após o avião sumir do radar, cerca de dez minutos antes do horário previsto para o pouso.

Drones também monitoram o trecho da Serra da Prata, entre Guaratuba e Morretes, que é de difícil acesso e de mata fechada. Moradores da região também auxiliam com informações.

A equipe de buscas terrestres do Corpo de Bombeiros será ampliada de 16 para 35 militares a partir de hoje. A área de buscas é de vegetação densa e alta altitude, fatores que dificultam os trabalhos. A operação é considerada complexa.

Ao todo, 50 pessoas estão envolvidas na operação de resgate. Apesar dos esforços, ainda não há qualquer sinal do avião e dos tripulantes.

Dois servidores do governo estadual, lotados na Casa Civil, estavam a bordo da aeronave, além do piloto.

De acordo com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o monomotor desaparecido não tinha autorização para realizar o serviço de táxi aéreo.

Informações do Sistema RAB – Reprodução/ANAC

Servidores cumpririam agenda de trabalho, diz Governo

O Governo do Paraná afirmou, por meio de nota, que os dois servidores a bordo do avião que desapareceu na região da Serra do Mar estavam em deslocamento para cumprir uma agenda de trabalho em Paranaguá, no Litoral do Estado. Conforme o Executivo, eles iriam avaliar a atracagem de futuros navios de turismo na região.

“Eles avaliariam a atracagem de futuros navios de turismo no Litoral. O Governo do Estado está amparando os familiares nesse momento de apreensão”, diz o comunicado.

Fotos: Reprodução/Redes Sociais

Três pessoas estavam na aeronave. Além do piloto Jonas Borges Julião, estavam a bordo dois servidores lotados atualmente na Casa Civil: o ex-diretor do Instituto Água e Terra Felipe Furquim e o superintendente da Secretaria de Estado do Turismo Heitor Guilherme Genowei Júnior, conhecido como ‘Juninho do Posto‘.