Paraná tem confirmação do sexto caso de gripe aviária

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou o sexto caso de gripe aviária em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, nesta quarta-feira (5).

O caso foi registrado em uma ave da espécie Trinta-Réis-de-bando.

Os cinco casos foram identificados nas duas últimas semanas. Pontal do Paraná registrou três casos – dois confirmados no último sábado – enquanto Antonina e Ilha do Mel tiveram um caso cada.

As amostras são enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal – OMSA – como referência internacional em diagnóstico de Influenza Aviária.

A doença é causada pelo vírus Influenza H5N1. Identificada também em outros estados, a Gripe Aviária é uma preocupação constante para Indústria Avícola do Paraná. O Estado é o maior produtor de frango do Brasil, sendo responsável por quase 40% das exportações de carne deste tipo.

Todos os focos de gripe aviária confirmados e sob investigação no Paraná e no Brasil podem ser conferidos aqui.

GRIPE AVIÁRIA

A Influenza Aviária (IA) é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, muitas vezes resultando em graves consequências para a saúde animal, para a economia e para o meio ambiente.

A infecção é caracterizada principalmente pela alta mortalidade de aves que pode ser acompanhada por sinais clínicos nervosos, digestórios e/ou respiratórios, tais como andar cambaleante; torcicolo; dificuldade respiratória e diarreia.

Pelo risco de contágio, não se deve manipular aves silvestres mortas ou com sinais clínicos da doença. Todas as suspeitas de Influenza Aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Adapar, pessoalmente nas unidades, pelo telefone 3313-4013 ou por meio da plataforma e-Sisbravet. A notificação possibilita ação rápida dos fiscais de Defesa Agropecuária.