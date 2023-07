Segunda é o Dia da Pizza: aprenda receitas mais saudáveis e menos calóricas

Professora do curso de Nutrição ensina a preparar massas e recheios para comer sem culpa e sem brigas com a balança

O Brasil é o segundo maior consumidor de pizza do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Ainda que a massa com molho de tomate e queijo seja um prato atribuído à gastronomia italiana, a Itália aparece em quarto lugar no ranking.

Dados da Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo mostram que a produção brasileira chega a um milhão de pizzas por dia. São Paulo lidera o ranking nacional, com mais de 570 mil unidades consumidas diariamente, e ocupa a segunda posição entre as cidades que mais consomem pizza no mundo, atrás de Nova Iorque.

No Brasil, além do Sudeste, a região Sul também se destaca: 90% das pessoas afirmam ter o hábito de comer pizza. Um levantamento com base em dados do iFood mostra que o Paraná é o quarto estado que mais utiliza o aplicativo para pedir pizza e, em 80% dos casos, os consumidores escolhem pizzarias perto de casa para fazer o pedido.

O prato ficou tão famoso no Brasil que ganhou uma data especial: 10 de julho é, oficialmente, o Dia da Pizza. De acordo com a nutricionista Maria Fernanda Koch Temporal, comer uma fatia de pizza de vez em quando não é pecado. O problema são os exageros, já que o prato é calórico e o excesso de calorias leva ao acúmulo de gordura corporal, prejudica o sistema imunológico, aumenta os níveis de colesterol e triglicerídeos e pode causar doenças como hipertensão e diabetes.

“O segredo é o equilíbrio e é possível optar por receitas com ingredientes mais saudáveis, leves, nutritivos e com menos carboidratos e gorduras”, ensina a coordenadora da área de Saúde do UniCuritiba – instituição que faz parte da Ânima Educação, um dos maiores ecossistemas de ensino superior privado do país.

Dicas para comer sem culpa

Uma fatia de pizza tem, em média, de 250 a 300 calorias, dependendo da quantidade de queijo, do tipo de recheio e da espessura da massa. Além de optar por ingredientes mais saudáveis, como queijos brancos, champignon, palmito, frango e atum, outras dicas podem ajudar: evite pizzas congeladas, bordas recheadas e rodízios, em que as fatias são servidas à vontade e a chance de comer em excesso é maior.

A borda recheada pode aumentar, em média, 200 calorias por fatia. Em um rodízio, é fácil chegar ao consumo de 3.000 kcal. As pizzas doces, servidas como sobremesa, merecem cuidado redobrado, já que costumam ser altamente calóricas por conter leite condensado, doce de leite, creme de avelã, coberturas de chocolate e até sorvete.

Receitas menos calóricas

Pizza lowcarb (sem trigo)

Ingredientes

1 couve-flor cru

1 dente de alho

1 colher (sopa) de queijo parmesão

1 ovo inteiro batido

½ xícara (chá) de queijo muçarela light ou queijo branco

5 tomates cereja fatiados

3 colheres (sopa) de molho de tomate (de preferência caseiro)

Sal, orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180oC. Em um processador, triture a couve-flor e transfira para um pano de prato para drenar o excesso de água. Coloque a couve-flor em uma tigela, junte o alho, o sal, o orégano, o queijo parmesão e o ovo. Misture bem.

Coloque a mistura em uma forma de pizza, espalhe e leve ao forno por 20 minutos. Retire do forno, coloque o molho de tomate, a muçarela, o tomate cereja e o manjericão. Volte ao forno para gratinar, retire e sirva.

Pizza com farinha de aveia na frigideira

Ingredientes

2 ovos

4 colheres (sopa) de farinha de aveia

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) leite

1 pitada de sal

1 colher (café) de fermento

1 colher (sopa) de molho de tomate (preferencialmente caseiro)

50 gramas de peito de frango cozido e desfiado

1 colher (sopa) de milho verde

1 colher (sopa) de azeitona picada

4 anéis de cebola (opcional)

2 fatias de queijo muçarela

4 rodelas de tomate

Modo de preparo

Para a massa, coloque os ovos, o azeite e o leite em uma tigela. Misture bem. Acrescente a farinha de aveia e uma pitada de sal. Misture novamente. Por último, coloque o fermento químico. Em uma frigideira untada com azeite, em fogo baixo, coloque essa mistura. Tampe a frigideira e, após 2 minutos, vire a massa.

Com a massa ainda na frigideira, adicione o recheio: molho de tomate, queijo, frango, milho, azeitona, tomate e cebola. Finalize com orégano, tampe a frigideira e espere o queijo derreter.

Pizza proteica

Ingredientes

400 g de frango cozido desfiado e temperado

3 ovos

1 colher (sopa) de fermento químico

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

Molho de tomate

Queijo muçarela

Rodelas de tomate

Orégano

Modo de preparo

Bata o frango desfiado no liquidificador, aos poucos, até que fique bem triturado. Coloque em uma tigela e acrescente os ovos, o azeite e o fermento. Misture bem. Unte uma forma de pizza e espalhe a massa, formando uma camada fina. Leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos. Retire do forno, adicione o molho, o queijo, os tomates e o orégano. Devolva ao forno até terminar de assar.

Pizza de frigideira com morango e chocolate

Ingredientes

1 ovo

2 colheres (sopa) de farinha de aveia ou farinha de arroz

1 colher (café) de fermento químico

1 pitada de sal

3 colheres (sopa) de chocolate meio amargo picado ou ralado

1 fatia de muçarela

Morangos maduros fatiados

Modo de preparo

Bata o ovo com um garfo, adicione a farinha, o sal e o fermento. Misture até a massa ficar homogênea. Unte uma frigideira com manteiga ou óleo de coco, coloque a massa, tampe a frigideira e deixe em fogo baixo até a massa dourar. Vire a massa, coloque o queijo e o chocolate picado. Tampe novamente até o queijo e o chocolate derreterem. Por último, coloque os morangos picados.

