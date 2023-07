Ciclista é atropelado e motorista foge do local em Ubiratã

A Policial Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer próximo ao terminal rodoviário, pois no local havia acontecido um atropelamento.



Já no local encontrava-se uma equipe do SAMU realizando os atendimentos a vítima, que passou a relatar que momento em que saia das dependências do terminal rodoviário juntamente com outro homem, ambos de posse de suas bicicletas, ele foi atingido por um veículo VW/Saveiro Cross de cor branca, que

deslocava pelo endereço mencionado.

Relatou ainda que o condutor do veículo não parou para prestar socorro, deixando o local tomando rumo ignorado.

A equipe policial realizou rondas no intuito de localizar o autor dos fatos porém sem êxito.



Fonte: 11º BPM