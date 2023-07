Homem acaba preso após ameaçar com espingarda a amásia em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na noite deste domingo (09), a comparecer no Distrito de Sales de Oliveira, nos fundos de um bar, onde havia um indivíduo armado com uma espingarda e com uma faca tentando arrombar a porta da casa da mãe de sua amásia. Informação davam conta de que a amásia encontrava-se no local, e que o homem estava dizendo que iria matá-la.

No local, havia uma aglomeração de pessoas em frente à residência, afirmando a denúncia, dizendo

que o indivíduo estava armado com uma arma de fogo. Enquanto à equipe realizava o cerco no local, uma Senhora abriu a porta da sala e, de forma dissimulada, começou a perguntar o que estava

acontecendo, porém estava com um olhar apreensivo e apontava constantemente para um dos quartos da casa.

Desta forma, foi realizado um adentramento tático no local e foi localizado no quarto sinalizado pela Senhora, o homem deitado em uma das camas. Foi dado voz de abordagem, onde por diversas vezes

tentou se desvencilhar da equipe. Em revista, foi encontrado quatro (04) cartuchos intactos de .32. Na sequência foi feito uma vistoria no local onde foi encontrado uma espingarda calibre .32 de marca Rossi s 192835, com cabo de madeira com uma munição intacta em baixo do colchão que o mesmo estava deitado. Foi encontrado ainda mais um cartucho em um dos corredores da casa.

Na sequência, as partes, a arma de fogo e as munições foram encaminhadas para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM