Homem procura a policia após ser agredido pelo próprio filho em Nova Cantu

Um homem compareceu no Destacamento da Policia Militar de Nova Cantu, com ferimentos na cabeça e marcas na costa, com ânimos alterados, apresentando grande nervosismo. Ele relatou que seu filho havia o agredido.

Disse que seu filho faz uso e comércio de drogas. A equipe se deslocou até a residência, onde seu filho se encontrava. Diante das alegações da vítima a policia realizou a condução do filho.



A PM encaminhou a vítima para o hospital para realizar o laudo de lesão corporal e posteriormente as partes foram encaminhadas para a delegacia de Campina da Lagoa para medidas cabíveis.

Fonte: 11º BPM