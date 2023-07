Jovem é preso por dirigir bêbado, tentar fugir e desacatar policiais, em Goioerê

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 22 anos por embriaguez ao volante, na noite deste domingo (9), em Goioerê. O motorista passou pela viatura realizando frenagem e arrancada bruscas e quando os agentes tentaram realizar a abordagem o condutor acelerou o veículo e fugiu do local, mas conseguiram pará-lo poucas quadras adiante.

Quando os policiais se aproximaram do condutor, sentiram cheiro de álcool e realizaram teste de etilômetro, que constatou 1,05mg/l. Segundo a PM o condutor apresentou comportamento agressivo desde o início da abordagem e continuou desferindo palavras insultuosas mesmo diante do resultado do teste.

Diante de todos os fatos os agentes prenderam o homem que foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia Civil e o carro levado para o pátio da 2ª Cia do 7º BPM da Polícia Militar, em Goioerê.