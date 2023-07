Pais são presos suspeitos de tentar matar filho de 40 dias no PR, afirma polícia

Os pais de um bebê de apenas 40 dias foram presos na manhã desta segunda-feira (10) por suspeita de tentar matar o filho em Toledo, no oeste do Paraná, de acordo com a Polícia Civil.

Exames de raio-X mostraram que além de hematomas e escoriações pelo corpo, o bebê também sofreu lesões ósseas em uma das tíbias, em um antebraço e também nas costelas. O laudo médico apontou ainda que os ferimentos expuseram o bebê a risco de vida.

Segundo a polícia, a investigação teve início na última terça-feira (4) após a corporação receber um comunicado feito por órgãos de saúde e de proteção da criança na cidade, após o bebê dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

O delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Baptista Santos, afirmou que a vítima segue internada em um hospital da cidade. O estado de saúde dela não foi informado.

Segundo o delegado, os pais, um ovem de 21 anos e uma jovem de 22 anos, alegaram, em depoimento, que as marcas simplesmente surgiram no bebê, mas não apresentaram uma explicação.

Os pais perderam provisoriamente a guarda da criança até que as investigações sejam concluídas.

G1 – Foto: Polícia Civil/PR