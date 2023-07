PM é acionada após mulher ser atingida por objeto cortante em Campina da Lagoa

A Policia Militar foi acionada pelo plantão do Hospital Municipal de Campina da Lagoa, informando que havia dado entrada no local uma mulher aparentemente ferida por arma branca.

No hospital a vítima foi identificada, a qual estava consciente e apresentava um pequeno ferimento no

abdômen. Segundo ela, estava no interior de sua residência na Rua Costa e Silva, 384 quando bateram na porta e ela abriu, que não conseguiu ver nada pois estava escuro, somente sentiu uma pancada na barriga e percebeu que havia sido ferida por um objeto cortante. Após ser ferida somente ouviu que alguém saiu correndo do local, não conseguindo ver o autor da agressão.

Diante dos fatos, uma equipe policial foi o endereço mencionado e realizou buscas porém nenhum suspeito foi localizado.

A equipe médica informou que o ferimento da mulher não é grave. A vítima foi orientada e a situação repassada a delegacia local.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online