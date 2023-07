Máquina de 9 toneladas cai de caminhão e atinge veículos na BR 369

A máquina que estava sendo transportada por um caminhão, com placas de Pelotas/RS, caiu durante o trajeto, na tarde desta terça-feira (11), próximo do quilômetro 509 da BR 369. As informações são de que o assoalho do caminhão quebrou e o equipamento, que é uma dobradeira de 9 toneladas, se soltou.

O carreta, carregada de trigo, seguia no sentido oposto, ia na direção de Cascavel, quando foi atingida pelo objeto. O motorista, José Gomes, contou que percebeu o caminhão fazendo uma manobra diferente e em seguida as peças caindo, logo depois a maior parte se soltou e bateu inclusive contra o para-brisa. O veículo ficou bastante danificado. Além disso, o Gol que passava pela estrada também estragou.

No asfalto ficaram as marcas por conta da queda da máquina. Equipes da Defesa Civil de Corbélia foram acionadas ao local e fizeram controle do fluxo de veículos enquanto a PRF desloca ao endereço, visto que os dois sentidos da rodovia ficaram com o tráfego lento e os condutores seguem no sistema pare e siga. Duas grandes filas se formaram, o sentido Cascavel/Corbélia ficou com a mais extensa, de aproximadamente 5 km.

Apesar do susto e dos danos, ninguém ficou ferido.