Polícia Civil de Campina da Lagoa apreende Drogas e encaminha quatro pessoas a Delegacia

Na tarde desta segunda-feira (10), uma equipe da Polícia Civil de Campina da Lagoa recebeu informações anônimas de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas em uma casa próxima a capela mortuária, no Jardim Santa Terezinha momento que foi realizada diligências nas proximidades.

Realizadas investigações preliminares, os policiais chegaram até a residência indicada onde foi realizada a abordagem das pessoas que ali estavam.

No local havia três homens e uma mulher, moradora da casa a qual franqueou o ingresso dos policiais ao seu interior, quando os policiais ao adentrar identificar uma embalagem plástica, tipo pote de remédio em cima do sofá e que em análise, constatou-se que dentro do pote tinha substância entorpecente análoga ao crack, além de algumas buchas de cocaína as quais, após contagem, contabilizaram 58 pedras de crack, pesando aproximadamente 7 gramas e três buchas de cocaína, pesando aproximadamente meio grama.

Ainda segundo informações da Polícia, nenhum dos abordados assumiu a propriedade da droga.

Com a moradora foi localizado uma certa quantia em espécie. Diante dos fatos, todos os abordados foram conduzidos até a delegacia da Polícia Civil de Campina da Lagoa, não sendo necessário a utilização de algemas, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Policia Civil