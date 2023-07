Suposto ataque de onça é registrado em Campina da Lagoa

O produtor rural José Moreira teve uma surpresa desagradável na manhã desta segunda-feira (10), ao visitar a propriedade onde possui um arrendamento para criação de gado mais ou menos 5 km da cidade de Campina da Lagoa.

Ao realizar a vistoria do gado no pasto o produtor encontrou uma vaca de mais ou menos 14 arrobas com graves ferimentos, causados supostamente por um ataque de onça.

O animal acabou tendo que ser sacrificado pelo proprietário.

A imagens viralizaram durante o dia em grupos de aplicativos e divide a opinião entre algumas pessoas.

Fonte: Portal O Vale