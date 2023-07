Comerciante reage a assalto, mata bandido e fica ferido na perna em Goioerê

Uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Goioerê acabou com a morte de um bandido e com o empresário, que reagiu ao crime, ferido. A ocorrência foi registrada na noite dessa terça-feira, 11.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, quatro indivíduos invadiram uma mercearia no Jardim Primavera e anunciaram o assalto. O proprietário reagiu, houve troca de tiros e um dos criminosos morreu no local, com um tiro na cabeça.

O proprietário também acabou atingido na perna, foi socorrido pela esposa e passa bem. Na troca de tiros, outro assaltante também foi baleado no peito e precisou ser transferido para um hospital de Campo Mourão.

Os outros dois participantes do assalto foram presos pela PM com pistola, cordas, canivetes e celulares. As primeiras investigações apontam que o bando é oriundo da cidade de Umuarama. O corpo do rapaz morto levado para o IML de Campo Mourão.