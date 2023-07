Bandidos quebram porta de Blindex e roubam panificadora em Ubiratã

Pelo menos cinco bandidos encapuzados quebraram a porta de Blindex e roubaram uma panificadora no na Avenida Ascânio Moreira de Carvalho, em Ubiratã, na madrugada desta quinta-feira (13).

Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um dos elementos bateu na porta com um objeto, quebrando o vidro. Na sequência, o grupo invadiu o local e em poucos segundos pegaram várias mercadorias do local e se evadiram tomando rumo ignorado.

A policia Militar foi acionada e esteve no local, porém ninguém foi preso até o momento. Não foi divulgado o valor do prejuízo.