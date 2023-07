Homem ateia fogo em carro, mata ex-esposa e ex-sogro e ainda morre em incêndio no PR

Um homem causou uma tragédia na madrugada desta quinta-feira (13), em Fazenda Rio Grande. Inconformado com o pedido de divórcio, o suspeito foi até a residência da ex-esposa e iniciou uma confusão. Mesmo depois de ser retirado do local pela Polícia Militar, o homem retornou e ateou fogo no veículo da família.

As chamas rapidamente atingiram o imóvel. A mulher conseguiu retirar um adolescente e um outro familiar do sobrado. Entretanto, quando retornou para salvar o pai, que era cadeirante, a mulher e o idoso inalaram fumaça e não resistiram. O suspeito de causar o incêndio também morreu.

“Três pessoas estavam na residência em óbito. Um senhor com queimaduras no corpo todo, do lado de fora, e lá dentro, um cadeirante e uma moça.”, comentou o médico Ricardo Accioly.