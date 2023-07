Ventos fortes e chuva causam estragos no Paraná; alerta segue para hoje

Ventos fortes e a chuva causaram estragos em diversas cidades do Paraná nas últimas 24 horas, por conta da passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país. O alerta para novas ocorrências no Estado segue nesta quinta-feira (13), de acordo com a Defesa Civil, com rajadas que podem alcançar os 70 km/h.

Vinte municípios paranaenses foram afetados pela ventania e a chuva forte, segundo a mais recente atualização do órgão estadual. A maioria das cidades é das regiões Oeste e Sudoeste, por onde ocorreu a entrada dos ventos fortes e da chuva, ainda na tarde desta quarta-feira (12).

A situação mais crítica até o momento foi registrada em Rebouças, onde mais de 1.000 pessoas foram afetadas por alagamentos. Três moradores ficaram desalojados, por problemas de acesso às residências. Os estragos materiais na cidade ainda são contabilizados.

Em Santo Antônio do Sudoeste, o vendaval danificou oito casas, um posto de saúde e uma escola estadual. Árvores também caíram na cidade. O balanço parcial indica que 32 moradores foram diretamente afetados.

Outros municípios também registraram danos por conta dos ventos fortes e da chuva:

Curitiba

São José dos Pinhais

Toledo

Braganey

Ouro Verde

Ibema

Quedas do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Diamante d’Oeste

Ramilância

Capitão Leônidas Marques

Foz do Iguaçu

Palmas

Pato Branco

Coronel Vivida

Mangueirinha

São Mateus

Prudentópolis

Ao longo do dia, novos municípios paranaenses podem informar estragos em decorrência do ciclone extratropical pelo Sul.

De acordo com a Copel, 173 mil casas estão sem luz na manhã desta quinta-feira (13). O fornecimento de energia foi interrompido especialmente em Curitiba e região, com 95.400 unidades consumidoras desligadas.

Até agora, 4.100 serviços emergenciais precisam ser atendidos pelas equipes de eletricistas em todo Paraná.

Paraná segue em alerta e terá queda brusca nas temperaturas nesta quinta-feira

O alerta para novas ocorrências em função dos ventos fortes e da chuva, emitido pela Defesa Civil Estadual, segue nesta quinta-feira (13) no Paraná

De acordo com o Simepar, o eixo da frente fria continua atuando sobre setores do Estado, com chuvas e ventos fortes em várias regiões.

O destaque é para os ventos fortes que atuam principalmente na “metade sul” paranaense, com rajadas que podem ultrapassar os 70 km/h.

Foto: Reprodução/Simepar

O avanço de uma massa de ar frio faz com que as temperaturas apresentem um forte declínio ao longo do dia. A noite também será gelada em todas as regiões, e a presença dos ventos aumenta a sensação de frio.