Casa é arrombada, revirada e joias são roubadas em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada via Copom a respeito de um furto em residência no inicio da noite desta quinta-feira (13).

No local, em conversa com a vítima, que informou que ao chegar em casa, por volta das 19h percebeu que a câmera do portão da frente estava pendurada no portão e ao adentrar na residência observou que a porta da frente estava aberta e com sinais de arrombamento. Ao deslocar-se pela residência também constatou que o portão dos fundos estava arrombado e que dentro da casa havia diversos objetos espalhados pelo chão como também gavetas abertas e reviradas. Além disso, momentos após, o homem

também observou que as câmeras de segurança haviam sido desligadas afim de que não gravassem o ocorrido.

Na casa havia duas câmeras, uma no portão da frente e outra mais próxima da porta de entrada do domicílio. Ao questionar a vítima a respeito de objetos subtraídos da residência, ele informou que os indivíduos haviam levado algumas joias pertencentes à sua esposa e que não havia dado falta de

mais nenhum outro objeto.

Ele mostrou as imagens que as câmeras haviam filmado momentos antes de serem desligadas e foi possível visualizar a sombra de um indivíduo, o qual instantes depois, ligou sua lanterna, porém a imagem apresentava-se muito escura não sendo possível identificar quem estava no local, porém em áudio foi possível escutar um dos indivíduos dizendo para desligar a câmera de segurança da casa e após,

não foi registrada mais nenhuma imagem pelo fato de as câmeras terem sido desativadas.

A Policia Militar realizou o patrulhamento nas imediações com o intuito de localizar os criminosos, porém sem êxito.

11º BPM – Ubiratã Online