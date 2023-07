Filho agride a própria mãe com estrangulamento e soco no rosto e acaba preso em Mamborê

A Policia Militar de Mamborê foi acionada no inicio da noite desta quinta-feira (13), por moradores da Comunidade Pensamento, relatando que um homem havia ameaçado e agredido fisicamente a sua mãe.

No local, os policiais fizeram contato com os vizinhos que haviam acolhido a a Senhora. A vítima passou a relatar que já faz muito tempo que sofre violência física e psicológica por parte do seu filho, além deste dizer por diversas vezes que iria atear fogo na residência. Segundo a vítima, ela já não aguenta mais tal

situação, haja vista a sua idade avançada. Ainda segundo ela, nesta data, por volta das 19:00 horas, seu filho chegou nervoso em casa, e por conta de um problema que teve com seu veículo, iniciou agressões verbais, e em dado momento desferiu um soco na sua face, causando lesão, além de tentar tampar o nariz e também tentar segurar na sua garganta, como se fosse realizar estrangulamento.

Diante das informações, a equipe foi até a residência do autor e deu voz de prisão pelo crime de violência doméstica. Questionado se possuía alguma arma de fogo na residência, este confessou que sim, que possuía uma arma de fogo antiga que era de seu falecido pai e que estava guardada debaixo da cama. A equipe localizou a referida arma, uma espingarda sem marca, calibre .36, capacidade para 1 disparo, sendo realizada a apreensão.

Diante dos fatos, o homem e a arma de fogo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mamborê para os procedimentos de polícia judiciária. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal para receber atendimento médico.

11º BPM – Ubiratã Online