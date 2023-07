Policia Militar é acionada após briga de casal em Campina da Lagoa

Por volta das 20:50, desta quinta feira (13), a Policia Militar de Campina da Lagoa recebeu solicitação para

comparecer até uma residência no Centro da cidade, onde estaria ocorrendo uma briga de um homem e uma mulher.

No local, os policiais se depararam com um casal, que informou que estão separados a aproximadamente um mês, porém que estão residindo na mesma residência, que na presente data o homem saiu com uma outra mulher e foi flagrado pela mulher, e que ao chegar em casa houve um desentendimento, na qual a mulher relatou a equipe policial que foi agredida com empurrões, que chegou a cair no chão e que pegou um pedaço de pau e se defendeu.

Já o homem informou que ao chegar em casa foi recebido a pauladas e que apenas se defendeu, na qual estava com fortes dores nas costas e braço por causa das pauladas que recebeu.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados para o hospital municipal para confecção do laudo de lesões corporais e posteriormente encaminhados a Policia Civil para procedimentos da policia judiciaria.

11º BPM – Ubiratã Online