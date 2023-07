Homem cai em golpe de banco e perde quase R$ 100 mil em Goioerê

Após receber uma mensagem em seu celular de que estavam realizando uma compra com o seu cartão de crédito, um morador de Goioerê perdeu R$ 43 mil, transferidos de sua conta, sendo que os golpistas ainda fizeram um empréstimo em seu nome no valor de R$ 54.660,00.

O homem relatou que após receber a mensagem com a suposta compra que estava sendo feita com o seu cartão, a mesma pessoa o orientou a ligar para um número, para cancelar a operação.

O morador de Goioerê ligou para tal número e pessoas se passaram por funcionários do banco, que o orientaram a fazer um procedimento, onde informou seus dados bancários e realizou as transferências, sendo duas no valor de R$ 5 mil, duas de R$ 16.500, totalizando R$ 43 mil. Além disso, o homem foi convencido a realizar um empréstimo no valor de R$ 54 mil em sua conta.

Somente depois que os procedimentos de transferência de dinheiro e de realização do empréstimo é que o homem se deu conta que se tratava de um golpe. Diante da situação ele registrou um boletim de ocorrência.

