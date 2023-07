Caminhão carregado com quase 300 quilos de maconha é apreendido na BR 369

Um carregamento de quase 300 quilos de maconha foi apreendido em ação conjunta de policiais militares do Pelotão de Choque e do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira) no fim da noite de domingo (16), na BR 369, em Corbélia.

As equipes policiais faziam fiscalização de rotina na rodovia quando abordaram o caminhão que fazia o transporte de sucata. Com auxílio de dois cães farejadores, os militares encontraram diversas malas carregadas com maconha na cabine do veículo. Após pesada, a droga totalizou 285 quilos.

No caminhão estavam uma moça de 22 anos e um rapaz de 26, os quais, segundo a PM, relataram que receberiam R$ 45 mil para levar a maconha de Foz do Iguaçu até São Paulo.

A droga, o caminhão e os dois detidos foram encaminhados a 15ª SDP (Subdivisão Policial) em Cascavel.