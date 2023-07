Carro de doces é furtado e vendedora tem prejuízo de pelo menos R$ 500,00 em Campina da Lagoa

A equipe da Polícia Militar de Campina da Lagoa, foi acionada via telefone celular do destacamento para comparecer no local, onde uma Senhora relatou ter sido furtada, relata também que foram levados aproximadamente 500 reais em doces diversos, como, cocadas, paçocas, geleias, amendoins, etc.

Segundo ela a ação aconteceu durante a madrugada, pois, ao acordar saiu para externo da sua residência e notou que havia alguns doces espalhados pelo seu quintal e ao conferir seu veículo, o qual ela usa para vender esses doces, sentiu falta dos doces referidos anteriormente.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos a serem tomados frente à situação assim como a evitar que isso ocorra novamente.

Após o atendimento a vítima foi realizado o patrulhamento pelas redondezas e alguns lugares de mais ocorrência desse tipo de delito, porem nada foi localizado.

11º BPM