Neymar na Premier League?

O PSG passou por uma grande reformulação do seu elenco nas últimas semanas. A equipe ainda não sabe se poderá contar com Mbappé na próxima temporada. O brasileiro Neymar sofre o mesmo dilema.

O jogador já voltou a trabalhar em Paris, visando encerrar a recuperação de uma lesão no tornozelo. Sendo assim, o camisa 10 se prepara para começar a sua sétima temporada com o clube francês.

Será que Neymar deve seguir apostando no PSG? Rumores de uma possível transferência pipocam desde a abertura da janela de transferência, chegando até a movimentar os mercados de apostas.

Da League One para a Premier League?

Neymar está passando pelo maior período de afastamento dos gramados desde o começo de sua carreira. Ele não entra em campo desde 19 de fevereiro, quando teve mais uma lesão no tornozelo.

Foto: Reprodução / en.psg.fr

Posteriormente, o atacante precisou passar por uma cirurgia e está há cinco meses sem jogar. A expectativa do PSG é tê-lo a disposição a partir de setembro. Mas, será que o brasileiro seguirá vestindo as cores do Paris?

Conforme a mídia esportiva local, o Chelsea está acompanhando a situação de Neymar e poderia encaminhar uma proposta oficial se ele sinalizasse a vontade de sair.

O clube londrino está inclinado a tentar contar com Neymar, principalmente, em um momento de mudança de direção da diretoria do PSG.

Outra razão que poderia motivar essa transferência é a presença do técnico Mauricio Pochettino, ex-comandante de Neymar no PSG. Contudo, ele voltará a trabalhar com Luis Enrique, seu técnico em um dos momentos mais vitoriosos e brilhantes no Barcelona.

O próprio Luis Enrique se mostrou muito animado em treinar novamente Neymar e acredita que pode ‘recuperar’ o futebol do atacante brasileiro. A nova temporada dá sequência a saga do PSG em tentar conquistar o título inédito da Liga dos Campeões.